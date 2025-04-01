Keşanlı amatör balıkçı Ufuk Çakır, Saros Körfezi'nde kıyıdan olta ile 30 kiloluk ve 130 santimetre uzunluğunda bir orkinos yakalayarak kişisel rekorunu kırdı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi’ndeki İbrice Limanı’nda kıyıdan olta ile avlanan Keşan Belediyesi çalışanı amatör balıkçı Ufuk Çakır (33), büyük bir sürprizle karşılaştı. Çakır, 130 santimetre uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında bir orkinos yakalayarak kendi rekorunu kırdı.

20 Dakikalık Mücadele Sonucunda Kıyıya Çekti

Yaklaşık 10 yıldır amatör balıkçılıkla uğraşan Ufuk Çakır, Shore Jigging tekniğiyle derin meralarda çeşitli avcı balıkları avladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu kadar büyük bir balık beklemiyordum. Oltama ilk takıldığında torik sandım. Ancak mücadele başladığında çok daha büyük olduğunu anladım. Önceki denemelerimde orkinos kaçmıştı ama bu kez kazanan ben oldum."

Yaklaşık 20 dakikalık bir mücadele sonrası, arkadaşının da yardımıyla dev orkinosu kıyıya çeken Çakır, bu avın kendisi için büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Kendi Kıyı Rekorunu Kırdı

Daha önce de büyük balıklar yakaladığını ancak böylesini ilk kez tuttuğunu belirten Çakır, "Bu av, kıyı rekorum oldu. 30 kilo ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğunda bir orkinos yakalamak büyük bir heyecan. Peşinde olan herkese rastgele!" diyerek balıkçılığa ilgisi olanlara da şans diledi.