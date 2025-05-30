Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve Paşayiğit Ortaokulu öğrencileriyle doğa sporları ve bisiklet etkinlikleri düzenledi. Dernek, gençleri doğaya yönlendirmeyi hedefliyor.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), geçtiğimiz günlerde Keşanlı öğrencilerle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

İlk olarak Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde konuk olan dernek, doğa sporları ve doğada yaşam temalı stantlar kurarak öğrencileri bilgilendirdi. Özellikle doğada ateş yakma ve hayatta kalma teknikleri üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

Ertesi gün Paşayiğit Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşan SARDOS, bisikletin tanıtımını yaptı ve gençleri spora teşvik eden sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik, okulun 19 Mayıs programında yer alan “Ata’ya ve Şehitlerimize Saygı Bisiklet Turu” ile devam etti. Keyifli geçen turun ardından Beden Eğitimi Öğretmeni Turhan Öztürk’ün konuşmasıyla öğrenciler, Üsküp Fatihi Paşa Yiğit Bey anıtına çiçek bıraktı.

SARDOS yetkilileri, “Çocuk ve gençlerle buluşmak bizi mutlu ediyor. Onlar geleceğimizin mimarları. Mayıs’ta okullarla yoğun bir etkinlik dönemi geçirdik. Amacımız, gençleri bilişim teknolojisinin esaretinden kurtararak doğa ve spora yönlendirmek. Gelecek sezonda da taleplere yanıt vermeye devam edeceğiz” dedi.

Dernek yöneticileri, desteklerinden dolayı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Murat Ilıman, Müdür Yardımcısı Aslı Dem, Paşayiğit Ortaokulu Müdürü Bekir Karagöz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Turhan Öztürk’e teşekkürlerini sundu.