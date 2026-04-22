Ankara Büyükşehir Belediyesi, BelPlas AŞ'de üretilen organik ve mikrobiyal aktivitesi yüksek sıvı gübreleri, yerel üreticiyle buluşturdu. Yüzde 50 hibeli desteğin birinci kısmında, 916 üreticiye 177 bin 60 litre sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Yereldeki üretim, kırsaldan güçlenir' anlayışıyla kırsaldaki üreticiye uzanmaya ve can suyu olmaya devam ediyor.

ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınma alanında artan maliyetleri, sürdürülebilirliği olmayan tarımsal yöntemleri ve yanlış kullanılan kimyasal içerikleri göz önünde bulundurarak anlamlı bir hizmeti daha başkentli üreticiyle buluşturdu.

DAĞITIMLARIN BİRİNCİ AYAĞINDA 916 ÜRETİCİYE SIVI GÜBRE DESTEĞİ VERİLDİ

Hem kentteki üreticiyi desteklemek hem de toprak verimliliğini korumak amacıyla BelPlas AŞ'de özenle üretilen organik ve mikrobiyal aktivitesi yüksek olan sıvı gübrelerden yerel üreticiler, yüzde 50 hibe desteğinden yararlandı.

Dağıtımların birinci kısmında; Ankara'nın Ayaş ilçesinde 69 kişi 14 bin 160 litre, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde ise 54 kişi 11 bin 10 litre olmak üzere, toplamda 916 üreticiye 177 bin 60 litre sıvı gübre dağıtıldı.