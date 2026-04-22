Farklı ülkelerden ve Bursa'nın dört bir yanından gelen çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve meclis üyelerinin koltuklarına oturarak şehrin geleceğine ilişkin kararlar aldı. Çocuklara seslenen Başkan Vekili Biba, 'Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Eğitimden spora, sağlıktan sanata, farklı alanlarda bu ülkeye hizmet edecek çok önemli görevler üstleneceksiniz' dedi.

BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının yıl dönümü kutlamaları kapsamında 'Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Çocuk Oturumu', Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın katılımıyla gerçekleşti.

Programın başında konuşan Metehan Geçin isimli öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir araya gelmekten büyük heyecan duyduğunu söyledi.

23 Nisan'ın, Türk Milleti'nin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Geçin, '23 Nisan'ı daha da özel yapan ise bu önemli günün çocuklara armağan edilmiş olmasıdır. Çünkü çocuklar; sevginin, umudun, kardeşliğin ve güzel yarınların temsilcisidir. Biz çocuklara güvenen bir milletin geleceği, daima aydınlık olacaktır. Bugünün çocukları olan bizler, yarın ülkesine hizmet edecek doktorlar, mühendisler, sanatçılar, sporcular ve yöneticiler olacağız. Çünkü güçlü bir ülke; mutlu çocuklar ve iyi yetişmiş nesillerle kurulur. Bize bu güzel bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız için emek veren tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve hürmetle anıyorum. Başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da meclise katılan tüm çocuklara teşekkür etti. 23 Nisan'ın Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gün olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Biba, '23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın ve milli irademizin simgesidir. Sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü armağan ederek sizlere ne kadar güvendiğini ve sizleri ne kadar önemsediğini gösterdi. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Oturduğunuz bu koltukların da asıl sahiplerisiniz. Eğitimden spora, sağlıktan sanata, farklı alanlarda bu ülkeye hizmet edecek çok önemli görevler üstleneceksiniz. Atacağınız her adımda ülkemizi daha da ileri götürecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu ülkenin bayrağını daha yükseğe kaldırmak için mücadele edeceksiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum' ifadelerini kullandı.

Öğrenci Yusuf Mirza'nın okuduğu 23 Nisan temalı şiirin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, koltuğunu temsili Meclis Başkanı Merve Nur Uçkan'a bıraktı. Minik Başkan Merve Nur Uçkan, çocuklar adına oturum başlangıç konuşmasını gerçekleştirerek sözü meclis üyesi çocuklara verdi.

Oturumda, mahallelerdeki çocuk oyun alanlarının artırılması, sokakların çocukların oyun oynamasına uygun şekilde düzenlenmesi, daha temiz bir çevre için farkındalık çalışmaları yapılması, çocuklara yönelik kültür, sanat ve spor etkinliklerinin artırılması, kütüphane ve çalışma alanlarının geliştirilmesi, şehirde yaşayan tüm çocukların erişilebilir ve eşit haklara sahip olması ve her türlü şiddetin son bulması gibi kararlar alındı.

Çocuk Meclisi oturumunun ardından Başkan Vekili Şahin Biba ve Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu'ndan Kosova, Makedonya ve Gürcistan'ı temsil eden çocuklar arasında hediyeleşme merasimi gerçekleştirildi.

Program, Başkan Vekili Biba ve tüm çocukların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.