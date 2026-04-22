ANKARA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl da gelenek bozulmadı.

Geleceğin büyükleri, başkanlık koltuklarını devraldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da koltuğunu BTSO Ali Osman Sönmez Spor Ortaokulu öğrencileri Ömer Akif Avcı, Gökçe Betül Sevinç ve Lina Ravalı'ya devretti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Binası'nda düzenlenen devir teslim töreninde, geleceğin başkanlarına okul müdürü Selahattin Özkan ve sınıf öğretmeni Ömer Akgül eşlik etti.

Başkan Vekili Biba'dan görevi teslim alan Ömer Akif Avcı ve Gökçe Betül Sevinç, okullarına spor malzemesi alma ve spor alanı yapma talimatını verirken, Lina Ravalı ise ihtiyacı olan mahallelere park yapılmasını talep etti. Çocukların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Vekili Biba, minik başkanların bayramlarını kutladı. Ziyaret kapsamında, geleceğin başkanları tarafından Başkan Vekili Biba'ya 16 numaralı BTSO Ali Osman Sönmez Spor Ortaokulu forması hediye edilirken, Başkan Vekili Biba da günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler verdi.