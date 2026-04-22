Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşümü Çalıştayı', sanayinin geleceğine yönelik önemli mesajlara sahne oldu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, kentin üretim gücünü sürdürebilmesi için dijital ve yeşil dönüşümün zorunlu olduğu vurgulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Yoğun katılımla gerçekleşen programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, iş insanları ve akademisyenler katıldı.

ÇOK PAYDAŞLI PLATFORM

Açılışta konuşan Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Bayram Soylu, Kocaeli'nin 14 organize sanayi bölgesiyle Türkiye sanayisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Soylu, çalıştayın amacının yeşil, dijital ve beşeri dönüşüme yön vermek olduğunu belirterek, 'Ortak akıl üretmeyi ve çıktıları somut eylemlere dönüştürmeyi hedefliyoruz' dedi.

'SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ'

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, OSB'lerin Türkiye'de planlı sanayileşmenin temel unsuru olduğunu belirtti. En önemli sorunların kurumsallaşma eksikliği, koordinasyon yetersizliği ve kaynak sıkıntısı olduğunu ifade eden Cantürk, 'Bu sorunlar çözülmeden sürdürülebilir büyüme mümkün değil' dedi.

BARAÇLI: 'VERİ, BÜYÜMENİN YAKITIDIR'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, küresel risklerin arttığına dikkat çekerek dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. 'Veri, büyümenin yakıtıdır' diyen Baraçlı, OSB'lerde veri merkezleri kurulması, yapay zekâ tabanlı üretim, yeşil dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması ve dijital yetkinlik akademilerinin kurulması gerektiğini ifade etti.

AKTAŞ: 'KOCAELİ TÜRKİYE'NİN ÜRETİM VE İSTİHDAM KAPISI'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentin 45 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kocaeli'nin 81 ilden vatandaşın çalıştığı bir istihdam merkezi olduğunu belirten Aktaş, üretimin ekonomik sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

HEDEF: DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Çalıştayın temel amacı; Kocaeli sanayisinin daha rekabetçi, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir yapıya kavuşması için yol haritası oluşturmak. Bu kapsamda dijital dönüşümün hızlandırılması, yeşil üretim, karbon salımının azaltılması ve OSB'lerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

7 MASA, TEK HEDEF: ORTAK AKIL

Çalıştayda oluşturulan 7 tematik masada eş zamanlı çalışmalar yürütüldü. Her masa, akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla OSB'lerin mevcut sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirildi.

· Altyapı, Enerji ve Çevre

· Teknolojik Dönüşüm, Dijitalleşme ve İnovasyon

· Finansman, Teşvik ve Hukuki Mevzuat

· Yönetim Modelleri ve Sektörel İşbirlikleri

· İşgücü, Eğitim ve Sosyal Refah

· Pazarlama, Rekabet ve Kriz Yönetimi

· Ortak Akıl

ÇIKTI: UYGULANABİLİR YOL HARİTASI

Çalıştay sonunda; sanayi dönüşüm modeline yönelik stratejik öneriler, OSB'ler için dijital ve yeşil dönüşüm eylem planı ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek mekanizmaların oluşturulması hedefleniyor.

SANAYİNİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Çalıştayda masa çalışmalarına geçilirken, Kocaeli sanayisinin geleceğini şekillendirecek dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve insan kaynağı stratejileri detaylı şekilde ele alınıyor. Elde edilecek sonuçların, kentin sanayi vizyonuna yön vermesi bekleniyor.