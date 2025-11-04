Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğiyle hayvancılık desteklerinde başvuru süreleri uzatıldı, hayvan ve sürü sağlığı desteği eklendi. Düzenlemenin geçerliliği 1 Ocak 2025 itibariyle başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde (2024/23) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2025/30)', bugünkü Resmî Gazete'nin yayımlanarak 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, küçükbaş hayvancılıkta verimliliği artırmayı, sürü sağlığını korumayı ve üreticilerin gelirini güçlendirmeyihedefledi.

YENİ TEBLİĞDE ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Çoban istihdamı için aranan 'en az 104 saatlik eğitim' şartı yürürlükten kaldırıldı. Bu adımla, sürü yöneticisi desteğine erişim kolaylaştırıldı.

Aile işletmesi desteği 10 baş hayvanla sınırlandırıldı. Hastalıktan ari ve AB onaylı süt çiftliklerinde doğan dişi buzağı ve malaklara ilave destek verilecek. Başvurular, 1 Temmuz kayıtları esas alınarak 1. dönem için 30 gün, 2. dönem için 15 gün içinde HDS sistemine kaydedilecek.

Artık tespit tutanaklarının yalnızca hayvan sahibi tarafından imzalanması yeterli olacak.

Kuzu ve oğlata destekleme dönemi üç aşamaya çıkarıldı. Kasım ayında 3. dönem başvuruları yapılabilecek. Kuzu sayısı, anaç koyun sayısının 1,5 katını, dişi kuzu ilave desteği ise yüzde 55'i geçemeyecek. Başvurular Kasım'ın üçüncü haftasının sonuna kadar kabul edilecek.

En az 150 baş kuzu/oğlak için bir çoban desteği verilecek. 3. dönem başvurularının 30 Kasım'a kadar HDS onayına girmesi gerekiyor.

Kesim desteği için yeni süre belirlendi. Buna göre müstahsil makbuzlarının teslim süresi 60 gün olarak olurken tüm kesim verileri HDS sistemine aktarılması kararlaştırıldı.

Tebliğle birlikte hayvan ve sürü sağlığı desteği hayata geçirildi. Veteriner biyolojik ürünleri ve tanımlama araçlarını kullanan yetiştiricilere üçer aylık dönemlerle ödeme yapılması ve destekten yararlanmak için TÜRKVET kaydı zorunlu olması kararlaştırıldı.

GENETİK KAYNAKLI HAYVANLARIN KORUNMASI GÜÇLENDİRİLDİ

Ayrıca yeni projeler kapsamında 500 baş ve altı ırklar için 'hassas koruma desteği' sağlanması hedeflendi.

Koruma kapsamında şu illerde ırk ve sayıda hayvan/arılı kovan/kg yaş koza için destekleme ödemesi yapılacağı belirtildi.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş, Yerli Sığır ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemelere dair usul ve esaslar kapsamında; yeni başlatılacak alt projeler ile önceki yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler şöyle:

Hayvansal desteklemelere ilişkin laboratuvar analizlerinin artık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacağı bildirildi.

Yeni desteklerle birlikte, küçükbaş yetiştiriciler başta olmak üzere binlerce üreticinin gelirinin artması bekleniyor.

Söz konusu destek