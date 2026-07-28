Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in en yoğun ve en yüksek eğimli ulaşım akslarından Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) kapsamlı üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezi, üniversite ve hastane ulaşımında kritik öneme sahip yaklaşık 3 kilometrelik güzergâh, 9 bin 350 tonluk yüksek dayanımlı asfaltla baştan sona yenileniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit'in önemli ulaşım arterlerinden Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları etaplar halinde ilerliyor. Santral Rampası olarak bilinen ve gün içerisinde yoğun araç trafiğine hizmet veren güzergâh, yapılacak kapsamlı çalışmayla daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir üstyapıya kavuşacak.

YÜKSEK DAYANIMLI ASFALT KULLANILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Santral Rampası'nın yüksek eğimi, yoğun trafik yükü ile yağışlı hava ve kış aylarında gerçekleştirilen tuzlama çalışmalarını dikkate alarak güzergâhta yüksek dayanımlı taş mastik asfalt kullanıyor. Zorlu kullanım koşullarına karşı üstün performans sağlayan bu özel asfalt kaplamasıyla yolun dayanıklılığı ve hizmet ömrü artırılacak, çalışma kapsamında toplam 9 bin 350 ton asfalt serilecek.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTI

Santral Rampası'nın üstyapısı son olarak 2009 yılında yenilendi. Aradan geçen 17 yıllık süreçte yoğun kullanım nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda birçok kez bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Özellikle üniversite ve hastane bağlantısını sağlayan ana arterlerden biri olması, güzergâh üzerindeki trafik yükünü her geçen yıl artırdı. Merkezin en yüksek eğimli yollarından biri olan Santral Rampası'nda mevcut üstyapının ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine Büyükşehir ekipleri kapsamlı yenileme çalışması başlattı.

KAROT NUMUNESİ ALINDI, SON KARAR VERİLDİ

Çalışma öncesinde güzergâhın mevcut durumu teknik incelemelerle detaylı şekilde ele alındı. Zaman içerisinde sürüş konforunun azaldığı ve yapısal bozulmaların oluştuğu yoldan alınan karot numunelerinde, bozulmanın yalnızca asfalt yüzeyiyle sınırlı olmadığı belirlendi. İncelemelerde bir alt tabakada da çatlakların bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine güzergâhta yüzeysel bakım yerine yolun yapısal dayanımını da artıracak kapsamlı bir üstyapı yenilemesi planlandı.

ESKİ ASFALT TRİMERLE KALDIRILDI

Yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta zaman içerisinde bozulan mevcut asfalt, trimer kazısı ile kaldırıldı. Böylece yeni asfalt tabakalarının sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde uygulanabilmesi için yol zemini hazırlandı. Çalışmaların ilk etabında çıkış istikametinde Kocaeli Devlet Hastanesi ışıklı kavşağından başlayarak Topçular Camii önüne kadar olan bölüm ele alındı. Bu bölümde binder asfalt serimi tamamlandı. İkinci etap kapsamında ise Migros Kavşağı ile Devlet Hastanesi ışıklı kavşağı arasındaki bölümün yenilenmesi programlandı.

14 İŞ MAKİNESİ VE 15 KAMYONLA YOĞUN MESAİ

Santral Rampası'ndaki yenileme çalışmasının kısa sürede tamamlanarak ulaşımın yeniden konforlu hale getirilmesi için Büyükşehir ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar, 45 personelin yanı sıra 14 iş makinesi ve 15 kamyondan oluşan geniş bir araç filosuyla eş zamanlı olarak yürütülüyor. Trimer kazısından zemin hazırlığına, asfalt seriminden baca ve ızgara kotlarının düzenlenmesine kadar farklı imalatlar koordineli şekilde gerçekleştiriliyor. Ekipler, iş programının aksamaması ve çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için güzergâh boyunca yoğun mesai harcıyor.

9 BİN 350 TON ASFALT SERİLECEK

Santral Rampası'ndaki kapsamlı yenilemede toplam 4 bin 500 ton binder asfalt ve 4 bin 850 ton taş mastik asfalt olmak üzere 9 bin 350 ton asfalt kullanılacak. Binder tabakasıyla yolun yapısal dayanımı güçlendirilirken, son katmanda uygulanacak taş mastik asfalt ile yoğun trafik ve zorlu yol şartlarına karşı daha dirençli bir sürüş yüzeyi oluşturulacak.

SANTRAL RAMPASI'NA ÖZEL KAPLAMA

Çalışmanın en önemli unsurlarından birini ise kullanılacak taş mastik asfalt oluşturuyor. Standart asfalt uygulamalarına kıyasla yoğun ve ağır taşıt trafiğinin oluşturduğu deformasyona karşı yüksek dayanım sağlayan bu kaplama türü, özellikle Santral Rampası gibi yüksek eğimli ve yoğun kullanılan güzergâhlarda önemli avantajlar sağlıyor. Taş mastik asfaltın güçlü yapısı, araçların sürekli frenleme ve hızlanması sonucu yol yüzeyinde oluşabilecek tekerlek izi ve deformasyonların azaltılmasına yardımcı oluyor. Böylece yolun kullanım ömrünün uzatılması ve bakım ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

YÜKSEK KAYMA DİRENCİYLE DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ

Santral Rampası'nda tercih edilen asfaltın bir diğer önemli özelliği ise yüksek kayma direnci. Yol yüzeyi ile araç lastikleri arasındaki kavramayı güçlendiren kaplama, özellikle yüksek eğimli güzergâhta sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Yağışlı havalarda yüzey suyunun tahliyesine yardımcı olan yapısı da sürüş güvenliği açısından avantaj oluşturuyor.

Doğal ve çevresel etkilere karşı yüksek dayanım gösteren kaplama, yağışın ve kış aylarında tuzlama çalışmalarının yoğun olduğu yollar için de uzun ömürlü bir çözüm sunuyor. Böylelikle Büyükşehir, Santral Rampası'nı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre yenilemek yerine güzergâhın ağır kullanım şartlarına karşı uzun yıllar hizmet verebilecek güçlü bir üstyapıya kavuşturuyor.

BACA VE IZGARALAR YOL KOTUNA GETİRİLDİ

Asfalt çalışmalarının yanı sıra güzergâhtaki diğer üstyapı unsurları da yenilenen yol seviyesine uygun hale getiriliyor. Yol üzerinde bulunan baca ve ızgaralarda kot düzenlemesi yapılarak sürüş sırasında oluşabilecek seviye farklılıklarının önüne geçiliyor. Böylelikle hem araçların daha kesintisiz ve konforlu şekilde seyretmesi sağlanacak hem de yol güvenliği artırılacak.

SON DOKUNUŞ YOL ÇİZGİLERİYLE YAPILACAK

Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta yol çizgileri de yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla üniversite, hastane ve çevre mahallelere ulaşımda önemli bir rol üstlenen Gazanfer Bilge Bulvarı, yüksek trafik yüküne dayanıklı, güçlü ve uzun ömürlü bir üstyapıya kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kapsamlı yenilemeyle Santral Rampası'nda hem sürüş güvenliği hem de ulaşım konforu önemli ölçüde artırılacak.