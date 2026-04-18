Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde, yüzyılı aşkın süredir devam eden çömlekçilik geleneğini geleceğe taşımak amacıyla önemli bir adım atıldı. Köyde kadınların öncülüğünde S.S. Pazaryeri Kınık Köyü Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi resmen kuruldu.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Kınık Köyü El Sanatları Derneği ve Köy muhtarlığının destekleriyle hayata geçirilen kooperatif, tam 145 yıllık çömlekçilik mirasını korumayı, geliştirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Kurulan yapı ile birlikte hem üretimin artırılması hem de Kınık çömleğinin tanıtım ve pazarlamasının profesyonel bir şekilde yapılması planlanıyor.

Kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlayan kooperatif, aynı zamanda köyde istihdama katkı sağlayarak bölgesel kalkınmaya da destek olacak.

Kooperatifin kurucu üyeleri; Neriman Gümüştekin, Selda Baydemir, Hanımşah Türk, Zeynep Yılmaz, Emine Aslan, Ayşe Turhan, Nural Orhan ve Büşra İpek'ten oluşurken, başkanlık görevine Neriman Gümüştekin getirildi.

Kınık Köyü'nde atılan bu adım, hem kültürel mirasın korunması hem de kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi açısından örnek bir model olarak dikkat çekiyor. Köyde asırlardır süregelen çömlek sanatı, artık kadınların elinde daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınacak.