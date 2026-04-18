Tekirdağ Süleymanpaşa Otogarı'nda uyuşturucu sevkiyatını engelleyen Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde görev yapan kamu ve özel güvenlik personeline yönelik bir konferans düzenledi. Konferansın ardından, Süleymanpaşa Otogarı'nda uyuşturucu sevkiyatını engelleyerek büyük bir başarıya imza atan güvenlik personeline plaketleri takdim edildi.

DİKKATLİ TAKİP SEVKİYATI DURDURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan güvenlik ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı takibe almıştı. Personelin dikkati sayesinde paket içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve durumun emniyet güçlerine bildirilmesiyle uyuşturucu sevkiyatının önüne geçilmişti.

MÜDÜR TURANLI'DAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Eğitim konferansının ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, uyuşturucuyla mücadelede gösterilen bu duyarlılığın toplum güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Turanlı, sergiledikleri özveri ve dikkat nedeniyle Büyükşehir Belediyesi güvenlik personelini tebrik ederek kendilerine teşekkür plaketi takdim etti.

GÜVENLİKTE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Programda ayrıca kamu ve özel güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile emniyet birimleri arasındaki güçlü işbirliği sayesinde, halkın yoğun olarak bulunduğu ulaşım noktalarında huzur ve güvenliğin en üst seviyede sağlanması için çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.