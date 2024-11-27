Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şanlıurfa’da, 3 binden fazla konut ve iş yerini tamamlarken, Eyyübiye ilçesinde de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, bin 398 konutu hak sahiplerine teslim etti.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların yuvalarına kavuşması için 7/24 esasıyla çalışıyor. Depremde yıkımların yaşandığı Şanlıurfa’da bugüne kadar 3 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Yıl sonunda bu sayının 7 bininin üzerine çıkması bekleniyor. 2025 yılı sonunda da 13 binden fazla ev ve işyerinin teslim edilmesi planlanıyor.

BAKAN KURUM’DAN ŞANLIURFA PAYLAŞIMI

Bakanlığın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ise TOKİ, 3 bin 202 konutluk projesini hızla tamamlanırken, bu konutlardan bin 398’i hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini, “Bütün çabamız ‘İyi ki de devletimiz varmış’ diyen bu güzel insanlar için” notu ile paylaştı.

Bütün çabamız “İyi ki de devletimiz varmış” diyen bu güzel insanlar için. pic.twitter.com/XDjn9NBDRF— Murat KURUM (@murat_kurum) November 26, 2024