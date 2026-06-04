Muğla'da Milas Belediyesi, Kazıklı Mahallesi'nde mevzuata aykırı olarak inşa edilen ruhsatsız ahşap ve demir iskeleleri yıktı. Fen İşleri ve zabıta ekipleri, kaçak yapılaşmayla mücadeleyi sürdürmekte kararlı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çevre ve doğa koruma faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren yerel belediye ekipleri kıyı alanlarında mevzuata aykırı şekilde inşa edilen kaçak iskelelerin yıkım ve kaldırma işlemlerini gerçekleştirdi.

Yasal süreçleri tamamlanan uygulama kapsamında, kıyıların mevzuata uygun kullanılması, kamuya ait alanların korunması ve sahil şeridindeki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi amacıyla Milas Belediyesi tarafından gerekli çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Fen İşleri Müdürlüğü yıkım birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Kazıklı Mahallesi'nde bulunan iskelelerin yıkım ve kaldırma işlemleri tamamlandı. Zabıta denetiminde yapılan çalışmayla imara aykırı ve ruhsatsız olduğu belirlenen ahşap ve demir iskele, iş makineleri yardımıyla yıkılarak bölgeden kaldırıldı.

Hem estetik kirliliği ortadan kaldıran hem de deniz canlılarının yaşam alanlarını koruyan çalışma vatandaşlar tarafından beğeni topladı. E