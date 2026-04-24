Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Siverek ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliyi yakalayarak 2 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

Müdürlükten alınan bilgiye göre operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda, bir valiz içerisinde 2 parça halinde toplamda 2 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye sıfır tolerans yaklaşımını sürdürdüğünü ve suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyururken, narkotik suçlarla mücadelenin her alanda devam edeceğini vurguladı.