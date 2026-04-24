Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı. Soruşturmada banka ve kripto hesaplarında 50 milyar TL'lik hareket tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

92 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para akışı sağlamak amacıyla 'havuz hesaplar' için banka ve kripto para hesapları temin ettikleri, bahis oynatma faaliyetlerini organize ettikleri ve suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 254 banka hesabı ile 121 kripto hesapta toplam 50 milyar TL'lik para hareketi bulunduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, operasyonda görev alan birimlere teşekkür edildi.