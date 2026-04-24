İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Başkan Yardımcısı Serkan Torun, Eskişehir'de düzenlenen 70. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda gazetecilikte kurumsallaşmanın ve meslek odası yapısının önemine dikkat çekti.

Mesut IŞIK / ESKİŞEHİR (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Serkan Torun, Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 70. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda gazetecilik mesleğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin 75. yılı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda söz alan Torun, meslek odası kurulmasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Gazetecilik faaliyetlerinin resmi bir çatı altında yürütülmesinin mesleğin itibarını artıracağını ifade eden Serkan Torun, sektöre disiplin ve güven kazandıracağını belirterek, dijital medya alanında hızlı büyüyen internet gazeteciliğinin de bu yapıyla daha sağlam bir zemine kavuşacağını söyledi.

Toplantıda yerel ve ulusal basın temsilcileri, gazetecilik mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.