Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban kesimlerinin dini hükümlere, hijyen ve çevre şartlarına uygun yapılmasını hedefleyen tebliğde, kesim yerleri, randevu sistemi, hayvan sevki kuralları ve cezalar detaylı olarak düzenlendi.

Tebliğ, kurban satış ve kesim yerlerinin planlanmasından hayvan sevkiyatına, kesim hijyeninden çevre korumasına kadar tüm süreci kapsıyor.

Kurban kesimlerinin yalnızca belediyeler ve il/ilçe komisyonlarınca belirlenen resmi kesim yerlerinde yapılacağının, kurbanlık hayvanların sevkinde veteriner sağlık raporu, pasaport ve nakil belgesi zorunlu. olduğunun altı çizilen tebliğe göre, küpelenmemiş, TÜRKVET'e kaydedilmemiş veya belgesiz hayvanların sevkinin yasak olduğunun altı çizildi.

İstanbul'a kurbanlık girişleri 11 Mayıs 2026'da başlayacak.

Kesim yapacak kişilerde 'Kasaplık Belgesi' veya Halk Eğitim Merkezlerince verilen 'Kurban Kesim Elemanı' kurs belgesi ile hijyen eğitimi şart olduğu belirtilen tebliğde, kesim yerleri yeterli aydınlatma, havalandırma ve dezenfeksiyon imkânına sahip olacağı, atıkların çevreye zarar vermemesi için önlemler alınacağı da hüküm altına alındı.

Hayvan refahına aykırı davranışlar, çevre kirliliği ve uygunsuz kesimler için idari para cezalarının da belirlendiği tebliğe göre örneğin, uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara 8.687 TL'den başlayan cezalar uygulanırken, daha ağır ihlallerde hayvan başına veya tesis bazında yüksek tutarlı yaptırımlar öngörüldü.

İl ve ilçe müftülükleri, kesim yerlerini 5 Mayıs 2026'ya kadar ilan edecek.

