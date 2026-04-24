Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların yıl boyunca aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. DKMP ekipleri, doğanın korunması için sahada aktif denetimlerin devam edeceği duyuruldu.

Denetimlerde drone desteği de kullanılarak sahalar havadan sürekli izlenirken, kaçak avcılık faaliyetlerinin gizlendiği noktalar tek tek belirlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, su kuşlarını hedef alan kaçak avcılık amaçlı kurulan gümeler tespit edilerek yerinde imha edildi ve kullanılamaz hale getirildi.

BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'daki sulak alanlarda yaban hayatını tehdit eden yasa dışı avcılık faaliyetlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, sulak alanlarda su kuşlarını hedef alan yasa dışı avcılığa karşı drone destekli denetimlerde çok sayıda kaçak güme tespit ederek imha etti.

