İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na katıldı. Konuşmasında, Türkiye'nin küresel alandaki güçlenmesine yönelik stratejiler ve yatırımlar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyadaki yeni çok kutuplu düzende en güçlü kutup başlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, 'Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yeni döneme hazırlayacak stratejilerin şimdiden planlandığını ve bu süreçte hiçbir boşluk bırakılmadığını ifade etti. Ayrıca, uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımlar atıldığını vurguladı.

'YATIRIM ORTAMINI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak adımlar attıklarını belirten Erdoğan, 'Yatırım ortamını güçlendirerek, uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz. Türkiye'yi küresel bir cazibe merkezi hâline getirmekte kararlıyız' diye konuştu.

Meclis'e sunulacak olan kapsamlı düzenlemelerle Türkiye'nin çekim gücünün çok daha ileriye taşınacağını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda iş dünyasının değerli mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirterek, açıklanan kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni etti ve emeği geçenleri tebrik etti.