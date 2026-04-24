Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Çamlıca Camii'nde düzenlenen törende hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenciyle bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatip okulları ve Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 333 öğrenci için düzenlenen icazet törenine katıldı. İstanbul'daki Çamlıca Camii'nde gerçekleştirilen programda Erdoğan, öğrencilerin tekbirleri eşliğinde karşılandı.

Türk ve Filistin bayraklı atkılarla törene katılan öğrencilerin yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törende Aşr-ı Şerif okudu.

Törende, reisülkurra Mustafa Demirkan dua ederken, program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanı Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bilal Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından beraberindekilerle cuma namazını da Çamlıca Camii'nde eda etti. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un kıldırdığı namaz öncesinde Türkçe, Arapça, İngilizce ve Japonca hutbe irat edildi.