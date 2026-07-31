Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımları yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Telekom, MASKİ ve diğer altyapı kurumlarının kazı çalışmaları sonrasında oluşan bozulmalar etap etap gideriliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Yılmaz Uçar, kent genelinde altyapı çalışmaları sonrasında bozulan üstyapıları hızla eski haline kavuşturduklarını belirterek şunları söyledi: 'Telekom, MASKİ ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımları etap etap yeniliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemeden üstyapıyı en kısa sürede güvenli ve konforlu hale getirmek. Akgedik Mahallemizde de ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.'

Akgedik Mahallesi Muhtarı Semih Kurşunlu ise mahallede yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mahallemizde altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bozulmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızla gideriliyor. Çalışmalar düzenli şekilde takip ediliyor. Asfalt yollarımızdaki gerekli onarımlar da kısa süre içinde yapılacak. Mahallemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum' dedi.