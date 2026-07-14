Avrupa şampiyonu milli güreşçi Elif Şevval Kurt, milli sporcu Beyzanur Akkuş ve antrenörlerini ağırlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Elif Şevval Kurt'un Avrupa şampiyonluğunun Trabzon ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Avrupa şampiyonu olan Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcusu Elif Şevval Kurt ile milli sporcu Beyzanur Akkuş ve antrenörlerini makamında ağırladı. Avrupa şampiyonluğundan dolayı Elif Şevval Kurt'u tebrik eden Başkan Genç, elde edilen başarının Trabzon ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

BU BAŞARI ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN BAŞARISIDIR

Başkan Genç, 'Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Avrupa'nın zirvesine çıkarak ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Bu başarı yalnızca sizlerin değil, Trabzon'umuzun ve ülkemizin de başarısıdır. Emeği geçen ailelerinizi ve antrenörlerinizi de kutluyorum' dedi. Şampiyona sırasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle organizasyona veda etmek zorunda kalan milli sporcu Beyzanur Akkuş'a da geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Genç, 'İnanıyorum ki en kısa sürede sağlığına kavuşacak ve yeniden minderlere dönerek başarılarına yenilerini ekleyecektir. ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR ÇATISI ALTTINDA MÜCADELE ETMEK BÜYÜK GURUR

Avrupa şampiyonu Elif Şevval Kurt ise kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, 'Trabzon Büyükşehir Belediyespor çatısı altında ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir onur. Avrupa şampiyonluğu hedeflerimizden biriydi. Bundan sonraki süreçte dünya ve olimpiyat yolunda da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim' diye konuştu. Beyzanur Akkuş da tedavi sürecini en iyi şekilde geçirerek yeniden mindere dönmek istediğini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Genç'e teşekkür etti.