SAKARYA (İGFA) - Kırkpınar’da düzenlenecek Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya’nın kapılarını 7’nci kez dünyaya açacak. 11-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak fuarda, dünyanın dört bir yanından akredite olan 200 farklı firma stant açarak farklı, dikkat çekici peyzaj, süs bitkisi ve bahçe ekipmanı ürünü sergileyecek. Başkan Yusuf Alemdar, “Sakarya bu sektörde öncü şehirlerin başında geliyor ve bu bizim için bir gurur olmaya devam edecek.”

7’ncisi düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 11-14 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da kapılarını açacak.

Sektörün en büyük fuarı ile dünyanın gözü Sakarya’da olacak ve “Uluslararası İhtisas Fuarı” olma özelliği taşıyacak. Dev fuara bu yıl 200 firma katılacak ve 20 farklı ülkeden alım heyeti yer alacak.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FUARI

İç ve dış mekân süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar binlerce kalem, yenilikçi ve dikkat çekici ürünün görücüye çıkacağı organizasyon, bu yıl yerli ve yabancı 30 bin misafirini ağırlamayı hedefliyor.

Kapsamı itibarıyla Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı fuarlarından biri olan dev organizasyonun tanıtımı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ormanpark’ta gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Törene Başkan Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Milletvekili Ali İnci, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Sakarya Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, DİJİMED Başkanı Ersin İbil, SİYAD Başkanı Hüseyin Pınarlı, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, bürokratlar, kooperatif temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Öncü şehiriz

Başkan Yusuf Alemdar Sakarya’nın süs bitkiciliğinde öncü şehir olduğunu ifade ederek, “Bu organizasyonun şehrimize ne kadar büyük bir fayda sağladığının farkındayız. Şehirlerde üretim önemlidir ancak üretim kadar pazarlama ve tanıtım da önemlidir. Sakarya’mız süs bitkiciliğinde öncü şehirlerden birdir. Tüm Türkiye’deki üreticilere de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz ve bu gururu hissetmeye devam edeceğiz. Şehrimiz gelişiyor. Tarımdan ulaşıma, sanayiden altyapıya kadar her alanda şehrimize ivme kazanmasına gayretgösteriyoruz. Değişen dünyada büyük organizasyonların büyük bir önem kazandığını da biliyorum” dedi.

Şehre yakışır fuar merkezi

Ayrıca birliktelik ve dayanışma ortaya koyulursa Sakarya’ya yakışır bir fuar merkezi kazandırılabileceğine dikkat çeken Alemdar şöyle dedi: “Bu anlamda yılda birkaç büyük fuar yapma imkanına sahibiz. Bir an önce bu imkanları oluşturup büyük organizasyonlar düzenlemeliyiz. El ele verirsek, Sakarya’ya yakışan bir fuar merkezi yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda tüm paydaşlarının işin içerisinde olması gerekiyor. Biz bu şehri birlikte aldığımız yerden daha ileriye götürmenin gayreti içinde olalım. Sakarya hepimizin. Bu şehirde yaşamak hepimiz için bir onur ve şereftir.”

“Sakarya’yı dünyaya tanıtıyoruz”

Organizasyonun Sakarya’yı dünyaya tanıtmak için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, “Yedincisini düzenlediğimiz ve 60 bin metrekare alan içerisinde yer alan sektörün en büyük fuarında bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz. Ülke dışından oldukça fazla bir ziyaretçinin de şehrimize gelmesini bekliyoruz. Otellerimizin konaklama anlamında doluluk oranı yüzde 70 civarına çıktı. Fuarda renkli etkinliklere de imza atacağız. Çalışmalarımız Büyükşehir koordinasyonuyla sürüyor. Dünyanın en büyük üçüncü fuarı, Türkiye’nin ise en büyük fuarı olma özelliğini taşıyoruz. Dünyaya şehrimizi tanıtıyoruz.” dedi.

“Bu bir milat olsun…”

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Bu organizasyondan dolayı Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ederim. 7 senedir başarıyla fuarı gerçekleştiriyoruz ancak senede en az 3 tane böyle büyük bir organizasyonu şehrimize kazandırmak lazım. Dün gerçekleştirilen dış paydaş çalıştayında herkesin ortak noktası şehrimizin turizm alanında gelişmesiydi. Bu toplantı bir milat olsun. Bu iki-üç fuar işini hep birlikte bir hedef olarak koyalım. Önümüzde ki sene karavan kamp ya da iş makinaları fuarını da gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ali İnci ise, “Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu hususta fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

Farklı etkinlikler, workshoplar ve eğitim programlarına da ev sahipliği yapacak fuar 11-14 Eylül tarihleri arasında Kırkpınar Fuar Alanı’nda kapılarını açacak ve katılım ücretsiz olacak.