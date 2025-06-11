Doğal güzelliğiyle Türkiye’nin en özel köşelerinden biri olan Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşlarıyla çehresi değişen Acarlar Longozu, Kurban Bayramı’nda Sakarya’nın en çok tercih edilen doğal cennetleri arasında yer aldı.

BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU

Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin gözdesi olan Acarlar Longozu’na, günlük ortalama 3 bin 500 yerli ve yabancı turist giriş yaptı.

Sakinliği, serin havası ve doğal yapısıyla şehrin gürültüsünden uzaklaşıp rahatlamak isteyenler için gerçek bir huzur mekânı olan longoz, Kurban Bayramı süresince 15 bine yakın doğa tutkununu ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı.

BÜYÜLEYİCİ BİR YOLCULUK

Sakarya’nın eşsiz doğal güzelliklerinden Acarlar Longozu’na gelen yerli ve yabancı çok sayıda doğasever, su yüzeyini zarifçe süsleyen nilüfer çiçekleri arasında yürüyüş yaparak göletin etkileyici manzarasının tadını çıkardı.

Ziyaretçiler, yüzlerce kuş ve hayvan türünün cıvıltısı, sesleri arasında büyüleyici bir yolculuk yaparak bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi

ACARLAR LONGOZU HAKKINDA

Acarlar Longozu, Sakarya'nın kuzeyinde Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz (subasar) ormanıdır.

Genişliği 250–1250 m, uzunluğu 7 buçuk kilometre olan tipik bir kıyı set gölü olan doğal güzellik, Karadeniz'le arasında 20–25 m yüksekliğinde kumullar, güneyinde ortalama 100 metre yüksekliğinde alçak tepelerle sınırlanır.

Türkiye'de nadir bulunan subasar orman ekosistemiyle 1998 yılında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun aldığı kararla ile 1. derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır.

Gölde bir kısmı endemik olan bitki ve hayvan türleri yaşar. Orman alanında dişbudak, kızılağaç, kayın, karaağaç türleri yaygındır.

Longozda yayın, kızılkanat, sazan balıkları, çevrede tavşan, tilki, yaban domuzu, gelincik, doğan ve sincap yaşar.