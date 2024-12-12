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13 Aralık Cuma günü Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak. Ligdeki tek galibiyeti bulunan Büyükşehir Basketbol, ikinci galibiyetini almak için parkeye çıkacak.