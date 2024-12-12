Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Haftasında Büyükşehir Basketbol takımı Bornova Belediyesi’ne konuk olacak. 12 Aralık Cuma günü oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 8. Haftasında Bornova Belediyesi’ne konuk olacak.
13 Aralık Cuma günü Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak. Ligdeki tek galibiyeti bulunan Büyükşehir Basketbol, ikinci galibiyetini almak için parkeye çıkacak.
Kaynak: igf