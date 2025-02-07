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Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, tüm sporseverleri takıma destek olmak için Pazar günü tribünde olmaya davet etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 15. hafta mücadelesinde 9 Şubat Pazar günü BeylikdüzüBasketbol’u konuk edecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak.

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 15. hafta karşılaşmasında Beylikdüzü Basketbol’u konuk edecek.

Nur Uludağ Kumluca Gençlik Merkezi müdürü olarak görevlendirildi

Nur Uludağ Kumluca Gençlik Merkezi müdürü olarak görevlendirildi