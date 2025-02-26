Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları Ali Turan ve İsa Yardımcı, Trabzon’da düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’ndaşampiyon olurken Ali Turan ise 60 yaş kategorisinde yarışı 3’üncü tamamlayıp kürsüye çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Ali Turan ve İsa Yardımcı, Trabzon’da düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nda ter döktü.

BİR ŞAMPİYONLUK

21 ülkeden 2 bin 636 sporcu ve katılımcıyla düzenlenen yarışlarda temsilcilerimizden İsa Yardımcı 10 kilometre yarışlarında şampiyon oldu.

Bir diğer sporcumuz Ali Turan ise 60-64 yaş kategorisinde üstün bir performans ortaya koyarak üçüncü olmayı başardı.23 Şubat’ta gerçekleştirilen yarışlarda olumsuz hava koşullarına rağmen sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “23 Şubat Pazar günü Trabzon’da düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nda dereceye giren sporcularımız İsa Yardımcı ve Ali Turan’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri yer aldı.

