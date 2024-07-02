Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Burak Abay, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türk Bayrağı’nı dalgalandırmaya hak kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Burak Abay, Paris’te düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

YOL BİSİKLETİ YARIŞI

Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu olan Abay, yol bisikleti kategorisinde mücadele edecek.

26 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona 10 binin üzerinde sporcu katılacak.

KUTLAMA MESAJI

Sporcuyla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, “Belediyemiz spor kulübü bünyesinde faaliyet gösteren bisiklet sporcumuz Burak Abay, Paris’te düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Böylesine dev bir organizasyonda mücadele edecek olan milli sporcumuzu tebrik eder ve tüm şehrimiz adına kendisine üstün başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.