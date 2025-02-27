Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Sakarya Kros İl Birinciliği Yarışları’nda şampiyonluk dahil birçok önemli başarı elde etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Sakarya Kros İl Birinciliği yarışlarında ter döktü.

25 Şubat’ta Sakarya Atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışlara, Sakarya’nın dört bir yanından sporcular katıldı.

TOPLAM 8 SPORCUDAN DERECE

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda, U14 Kızlar kategorisindeBetül Sena Tercan birinci, Ecem Şura Ünlü ikinci, Zeynep Erva Karaman üçüncü ve Esila Duru Şenol dördüncüoldu.

Bir diğer kategori olan U14 Erkekler kategorisindeAli Yuşa Kutun birinci, Mehmet Yasir Hoş beşinciolurken, U18 Erkekler kategorisinde ise Batın Mutluoğlu birinci ve MertMetin üçüncüoldu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KUTLAMA MESAJI

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Şehrimizde gerçekleştirilen Sakarya Kros İl Birinciliği yarışlarında derece giren kulüp sporcularımızı tebrik eder, şehrimizin dört bir yanından yarışlara katılan tüm sporcularımızı da kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.