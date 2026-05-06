Giresun'da sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmak amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, hem 112 ambulanslarının hem de özel araçların girişi ve çıkışını kolaylaştırmak için orta refüjde çalışma yapıldı.

Hastane yönetimi ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen düzenleme kapsamında, orta refüjde araç geçişine izin veren bir bağlantı oluşturuldu.

Bu sayede özellikle acil durumlarda ambulansların hastaneye daha hızlı ulaşması ve hasta yakınlarının zaman kaybı yaşamadan acil servise erişmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yapılan düzenlemenin acil servis yoğunluğunu daha verimli yönetmeye katkı sağlayacağını belirtirken, vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.