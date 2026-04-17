Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı hatlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan bölgesinin mevcut altyapı yükünü hafifletmek amacıyla Salkım Söğüt Caddesi'nde yeni hat imalatına başlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Proje kapsamında Yahya Kaptan bölgesindeki mevcut altyapı yükü, inşa edilecek 400 mm çapındaki boru hattı ile D100 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan 2.000 mm çapındaki kollektör hattına ayrı bir kol üzerinden bağlanacak.

Böylece mevcut hatlar rahatlatılarak özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkın riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



TOPLAM 940 METRE YENİ HAT İMALATI



Çalışmalar iki etap halinde gerçekleştiriliyor. İlk etapta 220 metre, ikinci etapta ise 720 metre olmak üzere toplam 940 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı yapılacak.

Proje tamamlandığında bölgedeki yağmur suyu ve atık su hatlarının kapasitesi artırılarak daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturulacak.



YAŞAM KONFORU ARTIYOR



İSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ederek vatandaşların yaşam konforunu artırmayı sürdürüyor.