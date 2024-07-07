Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin park, tesis, meydan ve sosyal donatı alanlarında vatandaşlar için hizmete sunduğu“SBB NET”ücretsiz internet ağındanson 6 ayda 17 bin kullanıcı faydalandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin26 farklı hizmet noktasında aktif ettiği proje yaşayanların memnuniyetini kazandı.

Sosyal donatı alanlarında insanların internete ücretsiz erişimini sağlamak için devreye alınan SBB Net projesinin 6 aylık kullanıcı raporuna göre, 17 bin kullanıcıya ulaştığı belirlendi.

Özellikle vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sosyal alanlar İl Ormanı, Ormanpark, Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı’nda ücretsiz ve güvenli kablosuz internet (WİFİ) hizmeti sunan SBB NET, vatandaşlardan büyük memnuniyet kazandı.

Uygulama özellikle gençlerin ilgisini çekerken, uygulamanın kalitesi de kullanıcılar tarafından tam not aldı.Vatandaşlar bu hizmet sayesinde şehrin en güzel noktalarında keyifli anılarını kaydedip sevdikleriyle kolayca paylaşabiliyor.

Hatırlanacağı gibi SBB Net, şehrin merkezi dışında İl Ormanı Tabiat Parkı ve Büyükşehir’in sorumluluğunda olan doğal alanlarda da kullanıma sunulmuş ve özellikle mobil hatların kullanım dışı kaldığı bölgelerde önemli bir eksikliği tamamlamıştı.