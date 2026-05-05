Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde bulunan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin işletmesini devraldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden modernize edilecek merkez, uluslararası standartlarda hizmet verecek bir yapıya kavuşturulacak.

Turizmin her alanında birçok çalışma gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte kongre ve fuar turizmini geliştirmeye yönelik de önemli bir adım attı ve TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nin işletmesini devraldı.

MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, tesisin mevcut durumunu iyileştirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Tesisin fiziki şartlarını modernize etmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yürütülen fizibilite ve tadilat çalışmaları, uzman ekiplerce hassasiyetle yürütülecek.

Yapılacak teknolojik ve yapısal yatırımlar ile Kongre ve Fuar Merkezi'nde organizasyonlar; uluslararası standartlarda ve daha etkin şekilde gerçekleştirilebilecek.

Fuar ve Kongre Merkezi'nde Büyükşehir döneminin başlaması Samsun'un sosyal, kültürel ve ticari dinamiklerine de yeni bir soluk getirecek. Toplam 10 bin 200 metrekare alan ve iki bölümden oluşan Büyükşehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde uluslararası programlara ev sahipliği yapabilecek 3 konferans salonu ve 2 bin 750 metrekarelik fuaye alanı yer alıyor.

'SAMSUN'UMUZ FUAR VE KONGRE TURİZMİ POTANSİYELİNİ ARTIK ÇOK DAHA İYİ YANSITACAK'

Samsun'un kongre ve fuar turizminde önemli beklentileri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Şehrimiz turizmin her alanında isminden söz ettirsin, hak ettiği payı alsın istiyor; bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla da Tekkeköy ilçemizdeki Kongre ve Fuar Merkezi'nin işletmesini devraldık. Belirli revizyonların ardından Haziran ayında hizmete açacağımız bu merkez, artık sadece bölgesel değil, uluslararası fuar ve kongrelere de ev sahipliği yapacak. Samsun'umuz fuar ve kongre turizmi potansiyelini artık çok daha iyi yansıtacak' dedi.