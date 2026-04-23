Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu öğrencileri, 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Şampiyonada öğrencilerden Muhammed Ali Batıbay, gülle atma branşında Türkiye şampiyonu olurken uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü elde etti. Kerem Yuşa Göktaş, gülle atmada Türkiye üçüncüsü olurken 100 metre yarışında Türkiye altıncısı oldu. Saffet Hanifi Birgül uzun atlamada Türkiye beşinciliği elde ederken, Emir Haktan Gökbakan ise aynı branşta Türkiye altıncısı olarak önemli bir başarıya imza attı.

Başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla örnek olurken, eğitim camiası tarafından da takdirle karşılandı.

Başarılarının ardından öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni Ruhi Kavaklı ve Okul Müdürü İbrahim Kün eşliğinde İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı da ziyaret etti. Bakırtaş, elde edilen derecelerin gurur verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Öğrencilerimizin azmi, disiplini ve mücadele ruhu bizleri son derece mutlu etti. Bu başarılar sadece bireysel değil, aynı zamanda ilimizin eğitim ve spor alanındaki gelişiminin de önemli bir göstergesidir. Sizlerle gurur duyuyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum.'

Bakırtaş, özel sporcuların her alanda desteklenmeye devam edeceğini vurgulayarak, öğrencilerin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.