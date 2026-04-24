Gençleri sporla daha fazla buluşturmak için yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirirken mevcut tesisleri de modern hale getiriyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Spor Tesisleri'nde bulunan iki sentetik çim saha ve çevrelerinde yenileme çalışmaları yürütülüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, profesyonel müsabakalara uygun ölçülerdeki sentetik çim sahanın da çevre çitlerinde tadilat ve boya çalışmaları tamamlanırken, tribünlerde zarar gören bölümler onarılarak yenilendi. Bakım ve onarım çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiği tesis, daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nin Bursa'nın en büyük mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Bağlarbaşı Spor Kulübü Başkanı Güven Gülüm, spor okulunda 600'e yakın gencin futbol oynadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin duyarlılık göstererek yıpranmış olan halı sahaları yenilediğini belirten Gülüm, 'Aylardır istediğimiz antrenmanları yapamıyorduk. Şu anda mahallede müthiş bir sevinç var. Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür ederiz' dedi.