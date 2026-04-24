Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan ve Basketbol Süper Ligi'ne yükselerek tarih yazan Çayırova Belediyesi, taraftarıyla birlikte kupasına kavuşacak. Yarın (25 Nisan Cumartesi) gerçekleştirilecek kupa töreninde Çayırova'yı şampiyonluk coşkusu saracak.

KOCAELİ (İGFA) - Bundan 5 yıl önce Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin öncülüğünde kurulan ve 5 yılda aldığı 5 kupayla birlikte süper lige yükselme başarısı gösteren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu'nun şampiyonluk kupasına kavuşuyor. 25 Nisan Cumartesi günü (Yarın) gerçekleştirilecek törenle kupayı kaldıracak olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, daha sonrasında ise taraftarıyla bütünleşecek ve şehirde şampiyonluk turu gerçekleştirecek.

Etkinlikler, yarın ilk olarak Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak kupa seremonisi ile başlayacak.

25 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek törende, basketbolcular kupayı kaldıracak. Daha sonrasında ise saat 19.00'da Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, kupa ile birlikte bir şehir turu gerçekleştirecek. Kupa etkinlikleri, saat 20.15'te Çayırova Belediyesi Üst Otoparkı'nda düzenlenecek taraftar buluşmasıyla sona erecek. Konuya ilişkin Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, 'Hazır mıyız Çayırova? 25 Nisan Cumartesi günü kupamıza kavuşuyoruz, tüm halkımız davetlidir' denildi.