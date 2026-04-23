Organizasyon ayrıca saat 14.00'den itibaren HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Halka açık olan bu heyecanı takpi etmek isteyen izleyiciler www.tosfedbilet.com adresinden ücretsiz biletlerini alabilecekler.

Saat 11.35'te start alacak TOSFED Drift Kupası eşleşmeleri sonrasında saat 14.00'ten itibaren Türkiye Drift Şampiyonası eleme eşleşmelerine geçilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Kapı kapıya devir çeviren profesyonel drift araçları, duman dumana lastikler, keskin virajlar ve hızın doruklarında nefes kesen mücadeleler, 26 Nisan Pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında antrenman turları ile başlayacak.

2026 Türkiye Drift Şampiyonası, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından 26 Nisan Pazar günü TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek ilk yarışla başlıyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.