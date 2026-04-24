KOCAELİ (İGFA) - Çayırıova'nın şampiyon basketbolcuları, Fuat Sezgin İlkokulu'ndaki öğrencileri ziyaret etti.

3-A sınıfı öğrencilerinin kendilerine sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı oyuncuları, Hakan Yapar ve Nysier Brooks, bugün okula giderek sınıf öğretmeni Nur Banu Aydaş ve öğrencilerle buluştu. İlk olarak sınıfı ziyaret eden şampiyon basketbolcular, burada öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Basketbol sevdalısı miniklerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Yapar ve Brooks, öğrencilere geleceğe yönelik tavsiyelerde de bulundu.

ÖĞRENCİLERLE BASKETBOL OYNADILAR

Daha sonrasında öğrencilere imza veren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları Hakan Yapar ve Nysier Brooks, okulun bahçesinde de minik Çayırovalılarla basketbol oynamayı ihmal etmedi. Kendilerini heyecanla bekleyen çocuklarla fotoğraf da çekilen sporcular, öğrencilere takımın imzalı formasını da hediye etti. Fuat Sezgin İlkokulu öğrencileri de günün anısına Yapar ve Brooks'a çiçek takdim etti. Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, Fuat Sezgin İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, çağrılarını yanıtsız bırakmayarak okulu ziyaret eden Çayırova Belediyesi basketbolcularına ve Çayırova Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.