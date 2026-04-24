Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) heyeti, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan'ı tesislerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, özellikle altyapı çalışmaları ve gelecekte yapılabilecek ortak projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Mesut IŞIK / ANKARA (İGFA) - ATFF Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Ankaragücü yönetimiyle bir araya gelerek Avrupa'daki Türk gençlerinin Türk futboluna kazandırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, altyapıdan oyuncu gelişimi, uluslararası organizasyonlar ve kulüpler arası iş birliği konuları ön plana çıktı.

Ziyarette konuşan Başkan İlhami Alparslan, Ankaragücü'nün kısa vadede yeniden Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediğini belirterek, orta vadede ise kulübün Avrupa kupalarında mücadele eden bir yapıya kavuşmasını amaçladıklarını ifade etti. Alparslan, 'Hedefimiz güçlü bir altyapı ile sürdürülebilir başarı yakalamak ve önümüzdeki üç yıl içerisinde kulübümüzü UEFA organizasyonlarında yer alan bir konuma getirmektir' dedi.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, iki kurum arasında ilerleyen dönemde ortak projeler geliştirilmesi yönünde olumlu mesajlar verildi. ATFF Başkanı Ayhan Yıldız da, Avrupa'daki Türk gençlerinin Türkiye'deki kulüplerle daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekerek, Ankaragücü ile yapılacak iş birliklerinin Türk futboluna katkı sağlayacağını vurguladı.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapılırken, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan tarafından ATFF heyetine kulüp forması hediye edildi. ATFF heyeti ise gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Taraflar, önümüzdeki süreçte somut projelerle iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.