Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Formula 1 takvimine yeniden dahil edileceğini açıkladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix, 2027-2031 yılları arasında İstanbul'da düzenlenecek.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, motor sporlarının zirvesi olan Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP tanıtım programı ile bu heyecan verici sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin 2027 yılından itibaren yeniden takvime gireceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte başarıyla gerçekleştirdiği organizasyonlara dikkat çekerek, Formula 1'in yeniden ülkeye kazandırılmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Türkiye'nin güçlü organizasyon kabiliyeti, modern altyapısı ve uluslararası güvenilirliğinin bu kararda etkili olduğunu ifade etti.

'Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin, şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum.'

Yarışların, İstanbul'daki İstanbul Park pistinde gerçekleştirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 8. virajıyla dünya çapında ün kazanan pistin yeniden yarış severlerle buluşacağını söyledi.

İstanbul Park'ın 2027-2031 yılları arasında toplam 5 sezon boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapması planlanıyor.

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesiyle birlikte, İstanbul'un tarihi dokusu ile uluslararası spor heyecanının yeniden buluşması ve organizasyonun turizm ile ekonomiye önemli katkı sağlaması bekleniyor.