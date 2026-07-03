Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Halk Dansları Festivali, kentin dört bir yanında adeta bir kültür şöleni yaşatarak tüm coşkusuyla devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini gerçekleştirdiği Uluslararası Halk Dansları Festivali, şehre getirdiği rengarenk enerji ve dünya kültürlerinin eşsiz buluşmasıyla devam ediyor.

29 Haziran'da kapılarını açan festival, Denizli merkez ve ilçelerinde on binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Farklı coğrafyaların ezgilerini ve danslarını Denizli Büyükşehir sahnesine taşıyan organizasyon, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Şili'ye, Senegal'den Rusya ve İran'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen dansçılar; yerel dansları, otantik müzikleri ve göz alıcı geleneksel kostümleriyle izleyenleri büyülüyor.



KÜLTÜR KÖPRÜLERİ MERKEZDEN İLÇELERE UZANIYOR



Hafta başından bu yana Kale'den Çal'a, Acıpayam'dan Buldan'a kadar 11 farklı ilçede ve şehir merkezinde sahne alan ekipler, gittikleri her yerde büyük ilgi gördü.

3 Temmuz Cuma günü Baklan, Çivril, Çardak, Bozkurt ilçeleri ile Irlıganlı Mahallesi'nde kültürel miraslarını sergileyecek olan dünya dansçıları, 4 Temmuz Cumartesi günü ise Sarayköy ve Babadağ ilçelerinin yanı sıra merkezde İncilipınar Parkı ve Karahayıt'ta sahne alarak Denizli'yi kıtaların birleştiği görkemli bir sahneye dönüştürecek.



RİTİMLERİN VE RENKLERİN KARDEŞLİĞİYLE MUHTEŞEM FİNAL



Hafta boyunca Denizli'ye unutulmaz anlar yaşatan, ritmin ve dostluğun egemen olduğu organizasyon, final sahnesiyle sona erecek. Festivalin kapanışı, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapılacak Gala Gecesi ile gerçekleştirilecek.