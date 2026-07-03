Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için toplu taşımada ek sefer planlaması yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için metrobüslerin gece seferlerini artırdı. Ayrıca etkinlik çıkışlarında Millet Bahçesi'nden Serdivan ve Erenler yönüne saat 00.00'da ek belediye otobüsü seferleri düzenlenecek.

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Festival alanına erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler kapsamında metrobüslerin gece seferleri artırılırken, belediye otobüsleriyle de gece ek sefer hizmeti verilecek.

Festival etkinliklerinin ardından vatandaşların evlerine rahat ulaşabilmesi için her gün saat 00.00'da Millet Bahçesi önünden hareket edecek belediye otobüsleriyle Serdivan ve Erenler yönüne ek seferler düzenlenecek.

'ETKİNLİK ALANINA KOLAY VE GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN'

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, '4-12 Temmuz tarihleri arasında şehrimizde gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince vatandaşlarımızın etkinlik alanlarına kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için toplu taşıma hizmetlerimizde gerekli planlamalar yapılmıştır. Festival boyunca metrobüs hattımızda gece sefer sayıları artırılmış, ayrıca etkinlik çıkışlarında yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla Millet Bahçesi önünden Serdivan ve Erenler istikametine saat 00.00'da ek belediye otobüsü seferleri planlanmıştır. Tüm hemşehrilerimize keyifli ve sorunsuz bir festival süreci diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Yeni sefer saatlerine vatandaşlar Sakarya Ulaşım Portalı ve SAKUS üzerinden kolayca ulaşabilecek.