Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında bu kez Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Yoğun katılımla gerçekleşen programda Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep, öneri ve sorularını dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Büyükgöz, Gebze'nin her mahallesinde vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem verdiklerini belirtti.

İlçede devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz, vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

'ORTAK AKILLA GEBZE'Yİ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Programda konuşan Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, 'Gebze'mizi ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetiyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinliyor, çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz.' dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.