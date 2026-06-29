Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz sezon vatandaşlardan büyük ilgi gören uygulamayı bu yıl da sürdürerek kadınları ücretsiz ulaşım imkânıyla Kadınlar Plajıyla buluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir'in geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören ücretsiz Kocaali Kadınlar Plajı programı bu yıl temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek program kapsamında kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında katılımcılar çarşamba ve perşembe günleri Demokrasi Meydanı'ndan hareket edecek.

Saat 09.00'da şehir merkezinden yola çıkacak vatandaşlar gün boyu Kocaali Kadınlar Plajı'ndan faydalanabilecek, dönüş ise saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Programa katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Çarşamba günü düzenlenecek programlar için kayıtlar pazartesi günü, perşembe günü düzenlenecek programlar için ise salı günü başvuru yapılabilecek. Başvurular saat 09.00'dan itibaren açılacak.