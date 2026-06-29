Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, hafta sonunda Başkentlilerin akınına uğradı. 1 milyon metrekarelik alanda hizmet veren parkı, 27-28 Haziran tarihlerinde yaklaşık 42 bin kişi ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kente kazandırılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, her yaştan Başkentliyi doğa ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor.

Özellikle hafta sonu yoğun ilgi gören park, çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği sosyal yaşam alanlarından biri oldu.

Toplam 1 milyon metrekarelik alanda hizmet veren Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nı, 27 Haziran Cumartesi günü yaklaşık 7 bin 20 kişi ziyaret etti.

Bu girişlerin 2 bin 340'ı araçla gerçekleşti. 28 Haziran Pazar günü ise yaklaşık 35 bin kişi parka gelirken, araçla giriş sayısı 8 bine ulaştı. Böylece iki günde parkı yaklaşık 42 bin kişi ziyaret ederken, toplam 10 bin 340 araç giriş yaptı.

Güneşli havayı fırsat bilen Başkentliler, geniş yeşil alanları, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlenirken aileler de parkın sunduğu sosyal yaşam alanlarından yararlanarak doğayla iç içe bir hafta sonu geçirdi.