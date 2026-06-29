Malatya Büyükşehir Belediyesi merkez ve kırsalda yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Ulaşım güvenliği ve konforu bakımından uzun yıllardır büyük sıkıntılar yaşanan Darende ilçesi Balaban- Esenbey grup yolunda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan yol çalışması bölgede ulaşım ağını güçlendirecek.

3 ilçeyi birbirine bağlayan ve 55 kırsal mahalleye hizmet eden Balaban- Esenbey Grup yolunda 8 metre genişliğinde asfalt yapılacak şekilde genişletme çalışması, altyapı (büz,şarampol vs.) ve alt temel çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına başlanılacak.

Grup yolu çalışmalarından dolayı bölge halkı adına memnuniyetlerini dile getiren mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkürlerini ilettiler.

3 ilçeyi ve 55 köyü birbirine bağlayan grup yolunun çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir, 'Grup yolumuzu yaklaşık Darende'ye bağlı 42, toplamda ise 55 köy bu yolu kullanıyor. 3 ilçeyi birbirine bağlayan bir yol. Bu yol ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ediyoruz. Bu yola büyük bir fedakârlık ile çalışmaya başladılar. Biz bu yolun tamamının bitirilmesini istiyoruz' dedi.

Şendere Mahalle Muhtarı Enver Aydeniz de 'Yolumuz çok kullanılan bir yol. 55 köyümüze hizmet ediyor. Yolun genişletilmesi bizi rahatlattı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Şimdiye adar belli başlı hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen Esenbey Mahalle Muhtarı Mehmet Sarpkaya, 'Balaban, Esenbey, Ağılbaşı, Levent güzergahında kullandığımız ve diğer köylerin de kullandığı çok eski bir ana yol. Bugüne kadar belli bir çalışma yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sami Başkanımızın geçmişten İl Özel İdare Genel Sekreterliği döneminden konuya olan hakimiyetinden dolayı şanslıyız' şeklinde konuştu.

Grup yolunun yıllardır çok dar bir yol olarak kullandıklarını belirten Mullauşağı Mahalle Hamit Uzunay, 'Grup yolumuzun çalışması başlamadan önce aynı anda iki arabanın yan yana geçemeyeceği dar bir yoldu. Şimdi bayağı bir genişletme çalışması yapıldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

3 ilçeyi birbirine bağlayan yıllardır kötü bir vaziyette bir duruma sahip olduğunu dile getiren Balaban Mahalle Muhtarı Hüseyin Gülseren, 'Balaban'dan başlayıp 3 ilçeyi birbirine bağlayan bu yolumuz çok kötü bir vaziyetteydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er, bu yolun genişletilmesine yönelik çalışmalar başlattı. Balabanlı olduğum için bu yolun eskiden ne vaziyette olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Ben acil servis personelliğinden emekliyim. Bu yolda ölümlü ve yaralanmalı kazalara tanıklık ettim. Bugün geldiğimiz noktada çalışmaların yapıldığı yol çok değerli bir yol. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Çok önemli bir grup olduğunu ifade eden Ağılbaşı Mahalle Muhtarı Muharrem Gültekin, 'Burası Balabandan başlayarak Hekimhan ve Yazıhan'a çıkan önemli bir grup yoludur' direyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İki aracın bile yan yana geçemeyeceği bir yol olduğunu söyleyen Hisarkale Mahalle Muhtarı Mustafa Şahin ise, '3 ilçeyi birbirine bağlayan bir grup yolu. Bugüne kadar gerçekten iki aracın yan yana geçemeyeceği bir yoldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve tüm mahalleler adına teşekkür ediyorum' dedi.