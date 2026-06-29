Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ulaşım desteği binlerce öğrencinin derdine derman olurken, ailelerin ekonomik yükünü de hafifletti.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle 2025-2026 eğitim-öğretim yılında binlerce öğrencinin ve ailenin yükünü hafifletti.

Ocak ayında lise ve çıraklık eğitim merkezinin yanı sıra ortaokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen ulaşım desteğinden eğitim-öğretim dönemi boyunca binlerce genç faydalandı.

Bunun yanında Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda bakımı sağlanan 7-18 yaş aralığındaki devlet koruması altındaki çocuklara da koşulsuz ulaşım desteği verildi.



YENİ DÖNEM BAŞVURULARI İÇİN DUYURU YAPILACAK



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ulaşım desteğinin 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edeceği belirtildi.

Yeni dönem başvuruları için ise ayrıca duyuru yapılacağı kaydedildi. Proje ile Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki öğrencilere aylık 44 binişlik otobüs kartı desteği sağlanmıştı.



'EĞİTİM YOLCULUKLARINDA GENÇLERİMİZİN VE AİLELERİNİN YANINDAYIZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte sağlanan katkıya dikkati çekerek, 'Cebinde parası olmadığı için ağır çantasıyla sıcakta/soğukta okuluna yürümek zorunda kalan evlatlarımız yalnız değil dedik ve ulaşım desteği projemizi başlattık. Binlerce evladımızı yolda, ailelerimizi ise ekonomik zorluklar karşısında çaresiz bırakmadık. Bu şehrin kaynaklarını bu şehrin güzel insanları ve evlatları için harcamayı sürdüreceğiz ve kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.