Sakarya'da öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi'nde büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyunca süren etkinliklerde öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarıyla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de paylaşma, dayanışma ve iş birliğini deneyimleme fırsatı buldu.

SAKARYA (İGFA) - İl genelindeki okullardan öğrencilerin katıldığı şenlikte; mendil kapmaca, halat çekme, yağ satarım bal satarım, seksek ve çeşitli geleneksel oyunlar oynandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, teknoloji çağında unutulmaya yüz tutan oyunları yeniden keşfederken kültürel mirasımızın önemli bir parçasını yaşatma imkânı buldu. Oyun alanlarında yaşanan heyecan ve neşe, etkinliğe katılan öğretmenler ve veliler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Şenliğe katılan İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğrencilerle bir araya gelerek oyun alanlarını ziyaret etti ve etkinlikleri yakından takip etti. Geleneksel çocuk oyunlarının çocukların bedensel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin güçlenmesine de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Bakırtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin akademik başarılarının yanında kültürel ve sosyal yönlerinin de desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Çocukların ekranlardan uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte hareket etmelerini, iletişim kurmalarını ve takım ruhunu geliştirmelerini sağlayan şenlik, gün boyunca süren yarışmalar ve etkinliklerle devam etti. Öğrencilerin mutluluğu ve enerjisiyle renklenen program, katılımcılardan tam not aldı.

Program sonunda organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan öğretmenlere, okul yöneticilerine, paydaş kurumlara ve etkinliğe katılan tüm öğrencilere teşekkür edilirken, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla benzer etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.