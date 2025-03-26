Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrenciler, kendilerine hediye edilen fidanları SGM bahçesine dikerek doğaya katkı sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi kurslarında eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nün misafiri oldu.

Ormanlar hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler ilk olarak Orman Bölge Müdürü Metin Topçu’yu makamında ziyaret etti.

Akabinde kendileri için hazırlanan sinevizyon gösterimini izleyen öğrenciler, Orman Bölge Müdürlüğü Eğitim, Basın ve İletişim Şube Müdürü Pınar Dönmez tarafından verilen bilgileri dikkatle dinledi.

Programın son bölümünde ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hediye edilen fidanlar, özel gereksinimli öğrenciler tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’nin (SGM) bahçesine bir hatıra olarak dikildi.