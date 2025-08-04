Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla sosyal içerikli projelerini sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - SGM’de uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen dört ayrı etkinlikte, özel bireyler ve anneleri seramik, waffle, tezhip ve el sanatları workshoplarına katılarak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli zaman geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal projelere öncülük ediyor.

Bu kapsamda Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde dört farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.

ANNELER VE ÖZEL BİREYLER ATÖLYELERDE BULUŞTU

SGM bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve anneleri bir araya geldi. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seramik çömlek yapımı, waffle, tezhip ve el sanatları atölyelerinde hem eğlenceli hem de üretken saatler geçirildi.

BİRLİKTE ÜRETİM, GÜÇLÜ BAĞLAR

Gerçekleştirilen atölye çalışmaları, katılımcıların el becerilerini geliştirmelerine imkân sunarken aynı zamanda sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri etkinlikler sayesinde birlikte üretmenin, paylaşmanın ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik boyunca hem anneler hem de çocuklar keyifli anlar yaşarken, unutulmaz anılar biriktirdi.