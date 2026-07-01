Ağrı Barosu yönetimi, HSK Yaz Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'a iade-i ziyarette bulunarak kentteki hizmetleri için teşekkür etti.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın, Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Delegesi Av. Kader Korkunç Alpaslan ve Ağrı Barosu Genel Sekreteri Av. M. Taha Muğlu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Yaz Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Çalış'ın veda ziyaretinin ardından gerçekleştirilen iade-i ziyarette, Ağrı'daki görev süresi boyunca adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesine ve yargı kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine sunduğu katkılar değerlendirildi.

ADALET HİZMETLERİNE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ziyarette Ağrı Barosu heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'a kentte görev yaptığı süre boyunca meslek kuruluşları ve yargı kurumlarıyla kurduğu kurumsal iletişim dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Adalet hizmetlerinin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ağrı Barosu yönetimi, Nevşehir'deki yeni görevine hazırlanan Başsavcı Adem Çalış'a ve ailesine sağlık, huzur ve başarı dileklerini sundu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.